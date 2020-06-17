У середу визначать переможця конкурсу на голову Ощадбанку — ЗМІ

Наглядова рада Ощадбанку у середу упродовж дня заслухає 3 остаточних фіналістів конкурсу на посаду голови правління банку та обере переможця.

Про це повідомляє FinClub з посиланням на джерело у Мінфіні.

Як зазначає видання, три остаточні фіналіста конкурсу - Сергій Наумов (діючий голова Піреус Банку), Антон Тютюн (заступник голови Ощадбанку) та Геннадій Хелемський (директор департаменту структурованого торгового фінансування Укргазбанку).

"Вони нададуть свої бачення розвитку держбанку, та члени наглядової ради виставлять їм бали", - йдеться у повідомленні.

При цьому, кандидати Наумов та Тютюн вже пройшли співбесіду та підтвердили цю інформацію виданню.

"З 17:00 по 19:00 відбудеться позачергове засідання ради по Zoom, на якому вони визначаться з головою",- зазначив співрозмовник FinClub.



Таким чином, ще 2 кандидати: Галина Пахачук (заступниця голови правління Приватбанку) та Сергій Магдич (заступник голови ПУМБ) вибули з конкурсу.



Нагадаємо:

Раніше у Міністерстві фінансів уже визначили 5 фіналістів конкурсу на посаду голови правління Ощадбанку, серед яких немає чинного голови Андрія Пишного.

У травні "у зв'язку із зовнішніми непередбачуваними обставинами" наглядова рада Ощадбанку оголосила новий конкурсний відбір на посаду голови правління банку.

Серед стратегічних завдань нового топ-менеджера банк вказав нарощування кредитування, зокрема малого та середнього бізнесу, продовження оптимізації мережі відділень, розвиток IT-напрямку, скорочення портфеля непрацюючих кредитів.

У серпні 2019 року Нацбанк відхилив кандидатури більшості членів наглядової ради Ощадбанку, які почали роботу в червні.

Одна з причин - процедура переобрання головою банку Андрія Пишного без оголошення конкурсу.

Також регулятор вказував на конфлікт інтересів у одного з членів наглядової ради - Шевкі Аджунера (одночасно головував в наглядових радах Ощадбанку і клієнтах банку Укренерго та "Укрзалізниці").

Аджунер судиться з НБУ і вже здобув перемогу в першій інстанції.

Пишний був призначений керівником Ощадбанку у березні 2014 року.

До цього працював на посадах заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони, першого заступника голови правління "Ощадбанку".

Є близьким соратником екс-прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.

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