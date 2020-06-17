"Доступні кредити 5-7-9%": Кабмін пом'якшив вимоги до позичальників

Кабмін зняв обмеження щодо максимальної суми кредиту за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" та розширив доступ підприємців до цієї програми.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 17 червня.

За словами глави Мінфіну Сергія Марченка, передбачені зміни щодо пом'якшення вимог до обов'язкової прибутковості бізнесу, що діє, а також - зняття обмежень щодо напрямів використання цих коштів.

Крім цього, у рамках держпрограми підприємці можуть отримати кредити на розвито бізнесу терміном до 5 років розміром до 3 млн грн.

Держава при цьому компенсує бізнесу частину відсотків по кредиту - ставки складають від 5% до 9% річних.

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Нагадаємо:

За перший тиждень літа банки-партнери держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видали 51 новий кредит на загальну суму у 32,6 млн грн.

Першим в Україні стартапом, який отримав "Доступний кредит 5-7-9%" на свій бізнес став еко-підприємець із Хмельницького.

За останній тиждень травня у рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" банки-партнери видали 75 нових кредитів на загальну суму 55,5 млн грн.

Економічна правда