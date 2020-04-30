Суд скасував поновлення на посадах ексменеджерів ОГХК, доступ до сайту заблокований

29 квітня Госпсуд Києва за клопотанням Фонду державного майна скасував поновлення на посаді ексменеджменту "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії".

Про це повідомляє пресслужба відомства.

За словами тимчасово виконуючого обов’язки Голови правління ОГХК Пітера Девіса, наразі триває робота з ліквідації негативних наслідків, які виникли внаслідок діяльності корумпованих колишніх керівників компанії – головної причини системних проблем на підприємстві.

Повідомляється, що лише за одним епізодом розслідування НАБУ, злочинні дії колишнього керівництва ОГХК нанесли підприємству збитки в розмірі 13 мільйонів доларів.

У ФДМУ підкреслюють, що разом із тим, доступ до вебсайту та до інших інформаційних ресурсів ОГХК, які є власністю держави як єдиного акціонера компанії, продовжує незаконно перебувати під контролем сторонніх приватних осіб, та використовується з метою інформаційних атак на державні органи влади.

Новини та інші інформаційні матеріали стосовно діяльності державної компанії публікуватимуться на офіційному сайті Фонду державного майна.

Нагадаємо:

Фонд державного майна вдень 17 квітня повідомляв про рейдерське захоплення ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

У прес-службі ФДМУ пояснили, що до офісу ОГХК приходив колишній менеджмент підприємства на чолі з екс в.о голови Олександром Гладушком, які намагалися продовжити свою роботу, показуючи рішення Господарського суду м. Києва від 16 квітня про їх неправомірне звільнення.

У Фонді вважають таке "поновлення" є незаконним, і через це викликали поліцію для фіксації задіяних осіб. Згодом ексменеджмент ОГХК покинув приміщення офісу.

(Гладушко - колишній в.о голови ОГХК, замість якого ФДМУ 19 лютого призначив нового в. о. - Михайла Макарова. Ще через місяць ФДМУ припинив повноваження Гладушко, як першого заступника. Нинішній менеджмент підприємства готує ОГХК до приватизації - ЕП).

У Фонді зазначали, що вживатимуть усіх заходів для повернення ситуації у законне русло. Роботу офісу підприємства поновили.

Економічна правда









