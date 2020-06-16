"Альтернатива є": Лукашенко про ціни на російський газ

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що альтернатива поставок газу з РФ є, і що основні експортери газу "б'ються" за білоруський ринок.

Про це він повідомив під час робочої поїздки передає БЕЛТА.

"Слава богу, і нафти вистачає в світі - бери, не хочу. І ціни прийнятні. І природного газу вистачає вже, йде бійка за преміальний європейський і наш ринок між основними гравцями, котрі поставляють природний газ. І альтернатива є, можна її знайти", - заявив Лукашенко.

Нагадуємо:

Президент Білорусі Олександр Лукашенко хоче диверсифікувати ринки і відмовитися від економічної залежності від РФ.

В "Газпромі" заявили, що Білорусь заборгувала за поставлений природний газ понад 165 млн дол. Переговори про продовження поставок в 2021 році будуть вестися тільки після врегулювання питання боргу.

У Міністерстві енергетики Білорусі заявили, що країна не має заборгованості за імпортований природний газ.

Напередодні президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав Росію знизити ціни на газ, що поставляється до світових.