"Альтернатива є": Лукашенко про ціни на російський газ
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що альтернатива поставок газу з РФ є, і що основні експортери газу "б'ються" за білоруський ринок.
Про це він повідомив під час робочої поїздки передає БЕЛТА.
"Слава богу, і нафти вистачає в світі - бери, не хочу. І ціни прийнятні. І природного газу вистачає вже, йде бійка за преміальний європейський і наш ринок між основними гравцями, котрі поставляють природний газ. І альтернатива є, можна її знайти", - заявив Лукашенко.
Нагадуємо:
Президент Білорусі Олександр Лукашенко хоче диверсифікувати ринки і відмовитися від економічної залежності від РФ.
В "Газпромі" заявили, що Білорусь заборгувала за поставлений природний газ понад 165 млн дол. Переговори про продовження поставок в 2021 році будуть вестися тільки після врегулювання питання боргу.
У Міністерстві енергетики Білорусі заявили, що країна не має заборгованості за імпортований природний газ.
Напередодні президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав Росію знизити ціни на газ, що поставляється до світових.
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