Лукашенко хоче зменшити залежність від ринку РФ

Президент Білорусі Олександр Лукашенко хоче диверсифікувати ринки і відмовитися від економічної залежності від РФ.

Про це він заявив на нараді в четвер.

"Наш внутрішній ринок невеликий, але і віддавати його ні в якому разі нікому не можна. Це те питання, яке стоїть перед урядом, і уряд не вирішив це питання", - сказав Лукашенко.

Він нагадав, що раніше вже були прийняті рішення про необхідність розвитку експорту в країни ближнього і далекого зарубіжжя, пошуку нових ринків, і в цьому напрямку потрібні серйозні зрушення.

"Немає експорту - немає валюти. Причому проблему залежності від ринку однієї країни слід вирішити остаточно. Ми не можемо навіть від братньої Росії залежати на 50-55%. Ми повинні диверсифікувати ринки", - заявив президент Білорусі.

Нагадуємо:

В "Газпромі" заявили, що Білорусь заборгувала за поставлений природний газ понад 165 млн дол. Переговори про продовження поставок в 2021 році будуть вестися тільки після врегулювання питання боргу.

У Міністерстві енергетики Білорусі заявили, що країна не має заборгованості за імпортований природний газ.

Напередодні президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав Росію знизити ціни на газ, що поставляється до світових.

Економічна правда