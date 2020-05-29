"Газпром" виставив Білорусі рахунок за газ на сотні мільйонів доларів

В "Газпромі" заявили, що Білорусь заборгувала за поставлений природний газ понад 165 млн дол. Переговори про продовження поставок в 2021 році будуть вестися тільки після врегулювання питання боргу.

Про це заявив голова правління "Газпрому" Олексій Міллер, передає РБК.

"Загальна сума білоруської заборгованості за постачання російського газу на сьогодні становить $ 165,57 млн. Відразу як тільки буде повністю врегульована заборгованість, російська сторона буде готова призначити переговори за умовами постачання газу з 1 січня 2021 року", - сказав Міллер.

Голова "Газпрому" додав, що відповідне повідомлення було направлено 29 травня міністру енергетики Білорусії Віктору Каранкевічу.

Нагадуємо:

Напередодні президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав Росію знизити ціни на газ, що поставляється до світових.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна Лукашенко 2 квітня заявив, що в поточних умовах ціна на російський газ для республіки повинна бути практично в три рази нижче контрактної та скласти $40-45 замість $127 за тисячу кубометрів.

Пізніше міністерство енергетики Білорусі запропонувало "Газпрому" знизити вартість газу для республіки в 2020 році.

"Наразі простежується яскраво виражена динаміка зниження світових цін на енергоресурси, в тому числі на природний газ. За таких обставин білоруська сторона ініціювала перед ПАТ "Газпром "питання про перегляд у бік зниження вартості поставленого в 2020 році в Білорусь природного газу", - сказав білоруський міністр енергетики Віктор Каранкевіч 9 квітня.

Він також заявив, що Білорусь хоче купувати частину російського газу на біржі.

"Як один з механізмів перегляду запропонована ("Газпрому "- ред.) можливість покупки певних обсягів газу на біржових майданчиках за конкурентними цінами", - додав міністр.

Білорусь щорічно імпортує з РФ близько 20 млрд куб. м газу.