"Навіщо з нас шкуру дерти?": Лукашенко закликав РФ знизити ціни на газ
Президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав Росію знизити ціни на газ, що поставляється до світових.
Про це повідомляє Белта.
"Якщо хочете допомогти, зробіть нам світову ціну на природний газ. Сьогодні в Європі природний газ Росія продає по $80, не вище $90 за 1 тис. куб.м. А ми платимо $127. Де така ціна сьогодні є?
Ось хочете допомогти, допоможіть . Ні грошей, нічого не просимо. Навіщо з нас шкуру дерти?"- заявив Лукашенко критикуючи російські ЗМІ в упередженому висвітленні прийнятих в Білорусі заходів по боротьбі з коронавірусів.
Нагадуємо:
Раніше пресслужба білоруського уряду повідомила, що прем'єр-міністри Білорусі та Росії Сергій Румас і Михайло Мішустін в понеділок під час телефонної розмови обговорили вартість російського газу для Білорусі.
Як повідомляє Інтерфакс-Україна Лукашенко 2 квітня заявив, що в поточних умовах ціна на російський газ для республіки повинна бути практично в три рази нижче контрактної та скласти $40-45 замість $127 за тисячу кубометрів.
Пізніше міністерство енергетики Білорусі запропонувало "Газпрому" знизити вартість газу для республіки в 2020 році.
"Наразі простежується яскраво виражена динаміка зниження світових цін на енергоресурси, в тому числі на природний газ. За таких обставин білоруська сторона ініціювала перед ПАТ "Газпром "питання про перегляд у бік зниження вартості поставленого в 2020 році в Білорусь природного газу", - сказав білоруський міністр енергетики Віктор Каранкевіч 9 квітня.
Він також заявив, що Білорусь хоче купувати частину російського газу на біржі.
"Як один з механізмів перегляду запропонована ("Газпрому "- ред.) можливість покупки певних обсягів газу на біржових майданчиках за конкурентними цінами", - додав міністр.
Білорусь щорічно імпортує з РФ близько 20 млрд куб. м газу.
Економічна правда
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