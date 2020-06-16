У цьому році населення і ОСББ отримали близько 530 мільйонів "теплих кредитів"

З початку дії програми у цьому році населення та ОСББ отримали в банках близько 530 млн грн "теплих кредитів".

Про це повідомляє прес-служба Держенергоефективності.

Зазначається, що з 1 по 15 червня цього року банки видали 135 млн грн "теплих кредитів".

Зокрема, більше 114 млн грн - для приватних домогосподарств на енергоефективні заходи, понад 18 млн грн - для ОСББ та ЖБК на енергоощадні заходи у багатоповерхівках та більше 3 млн грн - для фізичних осіб на твердопаливні котли.

"Найбільший попит на програму зберігається з боку фізичних осіб. Приватні домогосподарства мають широкий вибір енергоефективних заходів, а від держави їм передбачено відшкодування 35% суми кредиту", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У травні 2020 року банки видали понад 330 млн грн "теплих кредитів" для населення і ОСББ на енергоефективні цілі.

31 березня Мінекоенерго затвердило паспорт бюджетної програми "Теплі кредити", а Держенергоефективності розпочало укладання договорів з державними банками для старту кредитування за програмою.

У держбюджеті на 2020 рік на "Теплі кредити" виділено 400 млн грн. За підрахунками Держенергоефективності, для задоволення попиту на програму потрібно близько 2,2 млрд грн.

6 квітня Приватбанк розпочав кредитування за програмою "Теплі кредити" для ОСББ та ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у багатоповерхівках.

Крім програми "Теплі кредити", в Україні працює державний Фонд енергоефективності, який надає гранти ОСББ для комплексної термомодернізації багатоквартирних будинків.