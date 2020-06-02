У травні банки видали "теплих" кредитів на понад 330 мільйонів

У травні 2020 року банки видали понад 330 млн грн "теплих кредитів" для населення і ОСББ на енергоефективні цілі.

Про це повідомляє прес-служба Держенергоефективності.

Водночас у квітні, за перші три тижні роботи програми, надали 64 млн грн таких кредитів.

У травні найбільшу суму коштів - 222 млн грн - залучили українські родини для впровадження заходів з енергозбереження у приватних будинках

ОСББ та ЖБК отримали понад 100 млн грн на утеплення багатоповерхівок.

А 4,5 млн грн видали домогосподарствам на встановлення твердопаливних котлів.

"Загалом, з початку дії програми у квітні цього року і по сьогодні майже 46 тисяч родин залучили близько 400 млн грн "теплих кредитів".

У трійку регіонів-лідерів за найбільшим обсягом отриманих у цьому році кредитів увійшли Дніпропетровська (45 млн грн), Київська (40 млн грн) та Сумська області (15 млн грн)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

31 березня Мінекоенерго затвердило паспорт бюджетної програми "Теплі кредити", а Держенергоефективності розпочало укладання договорів з державними банками для старту кредитування за програмою.

У держбюджеті на 2020 рік на "Теплі кредити" виділено 400 млн грн. За підрахунками Держенергоефективності, для задоволення попиту на програму потрібно близько 2,2 млрд грн.

6 квітня Приватбанк розпочав кредитування за програмою "Теплі кредити" для ОСББ та ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у багатоповерхівках.

Крім програми "Теплі кредити", в Україні працює державний Фонд енергоефективності, який надає гранти ОСББ для комплексної термомодернізації багатоквартирних будинків.