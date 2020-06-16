Всі розділи
Укр / Рус

У Мінфіні розраховують відмовитись від кредитів МВФ до 2023 року

Вівторок, 16 червня 2020, 12:10
 

Міністр фінансів Сергій Марченко сподівається, що Україна зможе вже у 2022 році відмовитись від кредитування Міжнародного валютного фонду.

Джерело: Марченко в ефірі "Свобода слова"

Пряма мова: "Ми віримо, що в нас буде можливість до 2023 року, вже в 2022-му році сказати, що нуль кредитів від МВФ в бюджет. Тобто ми маємо можливість за рахунок детінізації, за рахунок збільшення доходів, за рахунок підвищення ефективності видатків, за рахунок підвищення наших кредитних рейтингів". 

Деталі: Марченко також прокоментував підвищення рейтингу України Міжнародним рейтинговим агентство Moody's Investors Service. Міністр фінансів розраховує на подальше отримання рейтингу інвестиційного класу.   

Читати також:  Інсайди програми з МВФ: що отримає Україна

Бюджет, тарифи, зменшення кількості ФОПів: що передбачає новий меморандум з МВФ

Нагадаємо:

Україна отримає від МВФ та ЄС у цьому місяці понад 3,2 мільярдів доларів. Також протягом найближчого місяця Україна отримає 1 мільярд євро допомоги від Світового банку.

Рада директорів МВФ затвердила програму співпраці з Україною на 5 мільярдів доларів. Програма розрахована на 18 місяців.

Міжнародний валютний фонд оприлюднив меморандум з Україною по програмі stand-by, який дасть змогу отримати решту коштів від МВФ після першого траншу, тобто 2,9 мільярда доларів.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Мінфін МВФ кредити

powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Доступні кредити 5-7-9%": За минулий тиждень банки видали 34 кредити 15 червня 2020, 18:04
Рада заслухає звіт Марченка щодо витрат коштів з COVID-фонду 15 червня 2020, 17:44
Міністр фінансів дав завдання головам митниці та податкової, при невиконанні якого вони будуть звільнені 13 червня 2020, 10:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!