У Мінфіні розраховують відмовитись від кредитів МВФ до 2023 року

Міністр фінансів Сергій Марченко сподівається, що Україна зможе вже у 2022 році відмовитись від кредитування Міжнародного валютного фонду.
Джерело: Марченко в ефірі "Свобода слова"
Пряма мова: "Ми віримо, що в нас буде можливість до 2023 року, вже в 2022-му році сказати, що нуль кредитів від МВФ в бюджет. Тобто ми маємо можливість за рахунок детінізації, за рахунок збільшення доходів, за рахунок підвищення ефективності видатків, за рахунок підвищення наших кредитних рейтингів".
Деталі: Марченко також прокоментував підвищення рейтингу України Міжнародним рейтинговим агентство Moody's Investors Service. Міністр фінансів розраховує на подальше отримання рейтингу інвестиційного класу.
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Нагадаємо:
Україна отримає від МВФ та ЄС у цьому місяці понад 3,2 мільярдів доларів. Також протягом найближчого місяця Україна отримає 1 мільярд євро допомоги від Світового банку.
Рада директорів МВФ затвердила програму співпраці з Україною на 5 мільярдів доларів. Програма розрахована на 18 місяців.
Міжнародний валютний фонд оприлюднив меморандум з Україною по програмі stand-by, який дасть змогу отримати решту коштів від МВФ після першого траншу, тобто 2,9 мільярда доларів.