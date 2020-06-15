"Доступні кредити 5-7-9%": За минулий тиждень банки видали 34 кредити

За минулий тиждень банки-партнери держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видали 34 нових кредити на загальну суму 23,71 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

"Загалом, станом на 15 червня 2020 року, вже видано 639 кредитів на загальну суму майже в півмільярда гривень (404,76 мільйона грн.)

На минулому тижні до програми долучився АТ "Креді Агріколь Банк", - йдеться у повідомленні.

На цьому тижні Фонд розвитку підприємництва, який адмініструє програму, планує підписання відповідної угоди з АТ "ОТП Банк".

У Мінфіні нагадали, що першим кредит в рамках антикризового пакету програми отримав власник агровиробництва з Львівщини. Фермер зміг рефінансувати свій кредит на суму 1,1 мільйона гривень в Приватбанку під 0% до кінця березня 2021 року.

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Нагадаємо:

За перший тиждень літа банки-партнери держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видали 51 новий кредит на загальну суму у 32,6 млн грн.

Першим в Україні стартапом, який отримав "Доступний кредит 5-7-9%" на свій бізнес став еко-підприємець із Хмельницького.

За останній тиждень травня у рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" банки-партнери видали 75 нових кредитів на загальну суму 55,5 млн грн.

Економічна правда