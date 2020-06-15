Суд поновив на посаді звільненого президента ДП "Антонов"

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Окружний адмінсуд Києва зупинив дію рішення гендиректора "Укроборонпрому" Айвараса Абромавичуса від 9 червня 2020 року про звільнення президента ДП "Антонов" Олександра Донця.

Про це повідомляє прес-служба юридичної фірми "Ілляшев та партнери", яка представляє інтереси ДП.

"Тим самим суд задовольнив клопотання О. Донця за його позовом щодо незаконності наказу Айвараса Абромавичуса. Також суд заборонив здійснювати будь-які дії щодо зміни даних про президента ДП "Антонов" у Державному реєстрі, у тому числі виключати з держреєстру відомості про те, що Олександр Донець є керівником держпідприємства", - йдеться у повідомленні.

"Згідно з Кодексом адміністративного судочинства ухвала суду набрала законної сили негайно з моменту її винесення, тобто пан Донець наразі є єдиним законним керівником ДП "Антонов".

Будь-які особи, які перешкоджатимуть діяльності президента ДП "Антонов", підлягатимуть кримінальній відповідальності за ст. 3", - пояснив старший партнер ЮФ "Ілляшев та Партнери" Роман Марченко.

Нагадаємо:

"Укроборонпром" вирішив припинити повноваження президента ДП "Антонов" Олександра Донця, за результатами перевірки держпідприємства матеріали передали до СБУ та НАЗК.

"За результатами перевірки виявили численні факти, які можуть свідчити про неефективне управління державним підприємством; нецільове використання об’єктів державної власності; зловживання та порушення з боку керівництва, що могли призвести до значних збитків державі та нанести істотну шкоду репутації ДП", - заявили в "Укроборонпромі".

Раніше на нараді РНБО зробили висновок, що "Укроборонпром" неефективний в управлінні авіаційними держкомпаніями.

Держпідприємство "Антонов" звинувачує "Укроборонпром" в агресивній політиці щодо авіагалузі та держкомпанії зокрема.

В ДП "Антонов" заявили про неправомірні дії ДК "Укроборонпром", спрямовані на припинення діяльності підприємства, та звернулись до керівництва держави із вимогою залишити президентом компанії Олександра Донця і вивести компанію з-під управління "Укроборонпрому".

Економічна правда