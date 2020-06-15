Герус хоче викликати Буславець "на килим" у Раду

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус закликає парламент запросити в.о. міністра енергетики Ольгу Буславец в сесійний зал для подання звіту, наголошує на необхідності призначити постійного міністра енергетики.

Про це він заявив на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У мене прохання запросити її (Буславец - ред.) на звіт до Верховної Ради. І взагалі нам необхідно приймати рішення про затвердження постійного повноцінного міністра енергетики", - сказав Герус.

Нардеп висловив думку, що з моменту призначення Буславец в.о. глави Міненерго ситуація в енергетичній галузі не покращилася.

"Завтра виповниться два місяці з моменту призначення в.о. міністра енергетики Ольги Буславец. Це призначення анонсувалося як вихід української енергетики з кризи. На жаль, ми бачимо, що за два місяці у нас ситуація не покращилася, а ще й погіршилася", - сказав він, серед іншого аргументувавши свою ініціативу тим, що НАЕК "Енергоатом" працює на зниженій потужності, а борги перед виробниками е/е з відновлюваних джерел (ВДЕ) продовжують зростати.