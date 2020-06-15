Герус хоче викликати Буславець "на килим" у Раду
Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус закликає парламент запросити в.о. міністра енергетики Ольгу Буславец в сесійний зал для подання звіту, наголошує на необхідності призначити постійного міністра енергетики.
Про це він заявив на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту повідомляє Інтерфакс-Україна.
"У мене прохання запросити її (Буславец - ред.) на звіт до Верховної Ради. І взагалі нам необхідно приймати рішення про затвердження постійного повноцінного міністра енергетики", - сказав Герус.
Нардеп висловив думку, що з моменту призначення Буславец в.о. глави Міненерго ситуація в енергетичній галузі не покращилася.
"Завтра виповниться два місяці з моменту призначення в.о. міністра енергетики Ольги Буславец. Це призначення анонсувалося як вихід української енергетики з кризи. На жаль, ми бачимо, що за два місяці у нас ситуація не покращилася, а ще й погіршилася", - сказав він, серед іншого аргументувавши свою ініціативу тим, що НАЕК "Енергоатом" працює на зниженій потужності, а борги перед виробниками е/е з відновлюваних джерел (ВДЕ) продовжують зростати.
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Нагадуємо:
Президент Володимир Зеленський заявив, що прем'єр Денис Шмигаль повинен буде звільнити в.о. міністра енергетики Ольгу Буславець, якщо будуть докази лобіювання нею інтересів олігарха Ріната Ахметова.
В.о. міністра енергетики Ольга Буславець попросила РНБО ввести тимчасову заборону на використання ТЕС природного газу та мазуту як основного виду палива - щоб "у вугільних компаній не забирався ринок збуту, а шахтарі виходили на роботу і отримували зарплату".
Кабінет міністрів підписав меморандум з інвесторами в "зелену" енергетику: тарифи для населення не зміняться, держава економитиме 6 мільярдів на рік.
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