Зеленський про Буславець: Якщо будуть докази зв'язку з Ахметовим, її мають звільнити

Президент Володимир Зеленський заявив, що прем'єр Денис Шмигаль повинен буде звільнити в.о. міністра енергетики Ольгу Буславець, якщо будуть докази лобіювання нею інтересів олігарха Ріната Ахметова.

Про це він сказав в інтерв'ю УП.

"Ми призначили Буславець тому що вона людина Ахметова? У мене немає доказів, що вона людина Ахметова. Я чув про це на "Плюсах", я читав про це у Facebook, я чув про це від Геруса (голова енергетичного комітету ВР) особисто.

У мене немає доказів, що вона працює на Ріната Ахметова, але дійсно є багато чуток", - сказав президент.

"І якщо буде якийсь доказ, що вона лобіює щось, я впевнений, що прем’єр-міністр повинен її звільнити", - підкреслив він.

Нагадаємо:

Ольга Буславець у жовтні 2019 року була однією із розробників проєкту постанови Кабміну, яким пропонувалося надати ТОВ "ДТЕК Східенерго" Ахметова ціну на газ нижчу, ніж ціна продажу "Нафтогазом" населенню та іншим захищеним споживачам на 46%-69%.

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