Новини 11 червня: рекордно низька ставка, фіндопомога, НБУ

Про облікову ставку. Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 8% до 6% річних із 12 червня 2020 року. Це – найнижчий рівень облікової ставки за історію незалежної України.

Про фіндопомогу. Україна отримає від МВФ та ЄС у цьому місяці понад 3,2 мільярдів доларів. Також протягом найближчого місяця Україна отримає 1 мільярд євро допомоги від Світового банку.

Про зростання економіки. Кабінет міністрів очікує зростання економіки України з 3-го кварталу 2020 року.

Про НБУ. Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики розглядатиме постанову щодо визнання роботи Національного банку незадовільною та створенням тимчасової слідчої комісії щодо дій керівництва НБУ та ФГВФО. Згодом стало відомо, що постанова не розглядалась через відсутність кворуму.

Про "зелений" тариф. У рамках мемомрандуму із виробниками "зеленої" електроенергії Кабмін зобов'язався до кінця 2021 року повністю погасити наявну заборгованість перед ВДЕ-інвесторами, яка становить 14 млрд грн.

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"Зелений" меморандум: про що домовилися уряд та ВДЕ-інвестори

Кабінет після довгих перемовин підписав меморандум з виробниками "зеленої" електроенергії. ЕП ознайомилась з документом. Що він передбачає, наскільки зменшиться "зелений тариф" і для кого?

Без освітлення і з боргами: коли добудують Дарницький міст у Києві

У 2004 році поряд з Дарницьким залізничним мостом почали споруджувати автомобільний міст. Об'єкт частково відкрили, але закінчити роботи не вдалося. Чому міст десять років залишається в статусі будмайданчика?