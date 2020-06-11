"Зелений" меморандум: Кабмін зобов'язався погасити 14 мільярдів боргів перед ВДЕ-інвесторами

У рамках мемомрандуму із виробниками "зеленої" електроенергії Кабмін зобов'язався до кінця 2021 року повністю погасити наявну заборгованість перед ВДЕ-інвесторами, яка становить 14 млрд грн.

Про це повідомляється у статті ЕП.

За оцінкою в.о. міністра енергетики Ольги Буславець, заборгованість перед "зеленими" становить 14 млрд грн.

Відповідно до меморандуму, розрахунки відбуватимуться за таким графіком: 40% буде сплачено у четвертому кварталі поточного року, решту планується розбити на чотири частини - по 15% на кожен квартал 2021 року.



"Оскільки прем’єр напередодні наголошував на тому, що домовленість із "зеленими" не передбачає зростання тарифів для населення, виникає логічне питання – звідки влада планує брати гроші?



Відповідно до меморандуму, це питання може бути вирішено шляхом надання державних гарантій для залучення кредитів. Як від українських, так і від міжнародних фінансових установ", - йдеться у статті.



При цьому співрозмовники ЕП в Кабміні скептично ставляться до прогнозів Шмигаля про те, що тарифи для населення залишаться незмінними.



"Розмір урізання мізерний. Щоб виконати цей меморандум, обов’язково доведеться підвищувати тарифи для населення або непобутових споживачів, але про це в документі ви нічого не побачите", - каже співрозмовник ЕП, наближений до перемовин.

Також в меморандумі є пункт, згідно з яким органи влади спільно з НБУ та державними банками вивчать вплив реструктуризації тарифу на платоспроможність виробників в рамках повернення кредитів, які залучалися на реалізацію об’єктів ВДЕ.

У разі виникнення проблем, регулятор має забезпечити перегляд окремих нормативно-правових актів.

Читайте детальніше у статті: "Зелений" меморандум: про що домовилися уряд та ВДЕ-інвестори

Економічна правда