Уряд очікує зростання української економіки з 3-го кварталу
Кабінет міністрів очікує зростання економіки України з 3-го кварталу 2020 року.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час звіту про 100 днів уряду.
"Ми маємо макропрогнози економіки України від Мінекономіки, МВФ, Світового банку. Всі ці макропрогнози збігаються, ми очікуємо з 3-го кварталу зростання економіки України. Природно, що другий квартал провалений через карантин", - зазначив Шмигаль.
За його словами, уряд також не передбачає глобального обвалу економіки.
"Ми впевнено дивимося в реалізацію економічних та бюджетних заходів у цьому році. Ми не бачимо критичних загроз, які могли б виникнути найближчими місяцями.
Економіка стабільна, ситуація складна, але несподіванок, які обвалять і призведуть до глобальної катастрофи немає", - резюмує Шмигаль.
Економічна правда
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