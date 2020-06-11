Уряд очікує зростання української економіки з 3-го кварталу

Кабінет міністрів очікує зростання економіки України з 3-го кварталу 2020 року.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час звіту про 100 днів уряду.

"Ми маємо макропрогнози економіки України від Мінекономіки, МВФ, Світового банку. Всі ці макропрогнози збігаються, ми очікуємо з 3-го кварталу зростання економіки України. Природно, що другий квартал провалений через карантин", - зазначив Шмигаль.

За його словами, уряд також не передбачає глобального обвалу економіки.

"Ми впевнено дивимося в реалізацію економічних та бюджетних заходів у цьому році. Ми не бачимо критичних загроз, які могли б виникнути найближчими місяцями.

Економіка стабільна, ситуація складна, але несподіванок, які обвалять і призведуть до глобальної катастрофи немає", - резюмує Шмигаль.

Економічна правда



