Суд знову дозволив заарештувати Жеваго

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою екснародному депутату, співвласнику гірничорудної компанії Ferrexpo і групи "Фінанси та Кредит" Костянтину Жеваго.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на ДБР.

"Сьогодні Печерський суд розглянув клопотання і ухвалив рішення обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, що є необхідним кроком для його арешту та екстрадиції при встановленні місця перебування", - повідомили агентсву у Державному бюро розслідувань у середу.

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Раніше у прес-службі Жеваго повідомили, що Київський апеляційний суд 25 травня 2020 року скасував рішення про затримання і утримання його під вартою.

У грудні 2019 року слідчий суддя задовольнив клопотання прокуратури щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому народному депутату, бізнесмену Костянтину Жеваго.

"У зв'язку із систематичною неявкою до органу досудового розслідування його оголошено у міжнародний розшук та слідчим суддею надано дозвіл на його затримання", - йшлося у ршенні суду.

Костянтин Жеваго був депутатом Верховної Ради 3-8 скликань, зокрема від "Блоку Юлії Тимошенко" (у 5-6 скликаннях) і як самовисуванець. У 2019 балотувався в парламент у Горішніх Плавнях (150-й округ), але програв "слузі народу" Олексію Мовчану.

27 вересня 2019-го Держбюро розслідувань заочно вручило підозру Жеваго, оскільки він не прийшов на допит.

9 жовтня 2019-го директор ДБР Роман Труба заявив, що екс-нардепа оголосили в розшук по Україні та планують оголосити у міжнародний розшук у провадженні, яке розслідує ГБР.

Жеваго підозрюють у причетності до схеми щодо розтрати і легалізації 2,5 млрд грн банку "Фінанси та Кредит".

За даними ДБР, офшорна компанія у 2007-2014 рр. відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а банк "Фінанси і кредит" поручився за неї перед іноземними банками запорукою у понад 113 млн доларів. У 2015 році іноземні банки стягнули з рахунків "Фінанси і кредит" ці гроші. Заставу вони списали одразу після того, як банк "Фінанси і кредит" оголосили неплатоспроможним.

11 жовтня 2019 року в САП повідомили, що детективи НАБУ за погодженням антикорупційних прокурорів повідомили про ще одну підозру Жеваго щодо внесення недостовірних відомостей в декларації. Розслідування детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП здійснюють з 2017 року.

У жовтні 2019-го Жеваго з власної ініціативи залишив посаду генерального директора компанії Ferrexpo, мажоритарієм та CEO якої він є.