На Запорізькому мосту-довгобуді розпочалось активне будівництво

"Укравтодор" розпочав активну фазу будівництва на Запорізькому мосту: залучено 164 працівники.

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Повідомляється, що наразі для мостобудівників пріоритетним завданням є будівництво першої черги — йдеться про забезпечення проїзду з Правобережної частини міста через р. Дніпро та о. Хортиця з виїздом на Прибережну магістраль та вул. Тюленіна.

Нагадуємо:

В Антимонопольний комітет подали заяву, щодо змови турецьких компаній "Onur" та "Gocay" на тендері по будівництву автотранспортної магістралі через Дніпро в Запоріжжі вартістю 12 млрд грн.

10 квітня Державна архітектурно-будівельна інспекція надала дозвіл на початок будівництва мостів-довгобудів у Запоріжжі.

У тендерній документації повідомлялося, що мост має бути добудований до 31 грудня 2023 року.

У листопаді минулого року тодішній прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що на закінчення будівництва моста в Запоріжжі уряд виділив 1,2 мільярда гривень і пообіцяв здати об’єкт за 2-3 роки.

Економічна правда





