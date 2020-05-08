НБУ встановив курс гривні на перший робочий день після вихідних
Національний банк не змінив офіційний курс гривні, встановивши його на 12 травня на рівні 26,81 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,09 гривні за євро (на 8 травня - 28,91 гривні).
Нагадуємо:
8 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,80 - 26,82 гривні за долар.
8 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,81 - 26,84 гривні за долар.
7 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,87 - 26,90.
7 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,80 - 26,82.
Економічна правда
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