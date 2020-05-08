Закриття міжбанку: гривня трохи ослабла

8 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,81 - 26,84 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,81 - 26,84 гривні;

Євро – 29,02 - 29,05 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,75 – 27,04 гривні. Євро купують по 28,74 гривні, продають по 29,23 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,00 - 27,00 гривні, євро - 28,93 - 29,07 гривні.

Нагадуємо:

8 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,80 - 26,82 гривні за долар.

7 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,87 - 26,90.

7 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,80 - 26,82.

Економічна правда