Закриття міжбанку: гривня трохи ослабла
8 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,81 - 26,84 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,81 - 26,84 гривні;
Євро – 29,02 - 29,05 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,75 – 27,04 гривні. Євро купують по 28,74 гривні, продають по 29,23 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,00 - 27,00 гривні, євро - 28,93 - 29,07 гривні.
Нагадуємо:
8 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,80 - 26,82 гривні за долар.
7 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,87 - 26,90.
7 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,80 - 26,82.
Економічна правда
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