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Курс валют на 8 травня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

П'ятниця, 8 травня 2020, 11:16
 

8 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,80 - 26,82 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,78 - 26,81 гривні;

Євро – 28,98 - 29,00 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,74 – 27,03 гривні. Євро купують по 28,71 гривні, продають по 29,20 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,96 - 27,01 гривні, євро - 28,93 - 29,00 гривні.

Нагадуємо:

7 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,87 - 26,90.

7 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,80 - 26,82.

Економічна правда

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