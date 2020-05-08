Курс валют на 8 травня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
8 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,80 - 26,82 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,78 - 26,81 гривні;
Євро – 28,98 - 29,00 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,74 – 27,03 гривні. Євро купують по 28,71 гривні, продають по 29,20 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,96 - 27,01 гривні, євро - 28,93 - 29,00 гривні.
Нагадуємо:
7 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,87 - 26,90.
7 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,80 - 26,82.
Економічна правда
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