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Курс валют на 7 травня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Четвер, 7 травня 2020, 11:05
 

7 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,87 - 26,90 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,81 - 26,84 гривні;

Євро – 28,97 - 29,00 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,79 – 27,09 гривні. Євро купують по 28,76 гривні, продають по 29,25 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,89 - 27,02 гривні, євро - 28,91 - 29,04 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 7 травня на рівні 26,93 гривні за долар.

6 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,94 - 26,96 гривні за долар, на закритті - на рівні 26,87 - 26,90 гривні за долар.

Національний банк не змінив офіційний курс гривні, встановивши його на 6 травня на рівні 26,97 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,26 гривні за євро (на 5 травня - 29,50 гривні).

Економічна правда

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курс валют міжбанк

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