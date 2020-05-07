Курс валют на 7 травня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
7 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,87 - 26,90 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,81 - 26,84 гривні;
Євро – 28,97 - 29,00 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,79 – 27,09 гривні. Євро купують по 28,76 гривні, продають по 29,25 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,89 - 27,02 гривні, євро - 28,91 - 29,04 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 7 травня на рівні 26,93 гривні за долар.
6 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,94 - 26,96 гривні за долар, на закритті - на рівні 26,87 - 26,90 гривні за долар.
Національний банк не змінив офіційний курс гривні, встановивши його на 6 травня на рівні 26,97 гривні за долар.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,26 гривні за євро (на 5 травня - 29,50 гривні).
Економічна правда
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