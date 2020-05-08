Україна відмовилася від електроенергії з Білорусі – ЗМІ

Міністерство енергетики та захисту довкілля переглянуло прогноз балансу електроенергії на 2020 рік, повністю відмовившись від поставок із Білорусі, а також Росії.

Про це йдеться у документі, який має в своєму розпорядженні білоруська служба Радіо Свобода,

Повідомляється, що загальний обсяг поставок електроенергії з Білорусі в 2020 році планується в обсязі 150 мільйонів кіловат-годин. Повідомляється, що обсяг вичерпався протягом січня, лютого та квітня.

Раніше литовський уряд неодноразово закликав Україну утриматися від імпорту енергії з білоруської АЕС, що будується неподалік кордону з Литвою, за кількадесят кілометрів від столиці країни Вільнюса.

Через зменшення споживання енергії, спричинене карантином, нині в Україні працює 11 із 15 енергоблоків усіх українських АЕС, решта ремонтуються або здаються в резерв для забезпечення роботи всіх енергоблоків на номінальному або близькому до номінального рівні.

Нагадуємо:

Група народних депутатів звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням вжити заходів щодо недопущення зниження частки електроенергії АЕС у структурі генерації і, відповідно, переглянути прогнозний баланс об'єднаної електроенергетичної системи країни.

Як повідомлялося, 21 квітня Запорізька АЕС відключила другий блок від енергосистеми і вивела його у резерв у зв'язку з балансовими обмеженнями. Пізніше стало відомо, що "Енергоатом" після перегляду прогнозного балансу енергосистеми скерував "Укренерго" доопрацьований оперативний графік експлуатації блоків АЕС у 2020 році, згідно з яким компанія готується до виведення в резерв з 10 травня енергоблоку №6 Запорізької АЕС і енергоблоку №3 Рівненської АЕС.

Крім того, Інтерфакс-Україна повідомляє, що передбачається робота на зниженій потужності: блоків №3, 4, 6 ЗАЕС у грудні, блока №1 Южно-Української АЕС - з квітня до серпня, блоків №2 і №3 цієї станції - із серпня до жовтня та з квітня до грудня відповідно. У свою чергу блок №1 Рівненської станції працюватиме на зниженій потужності з квітня до травня та з липня до жовтня, енергоблок №2 РАЕС - із квітня до червня та з липня до жовтня.

Перший блок Хмельницької АЕС працюватиме на зниженій потужності з травня до серпня.



В.о міністра енергетики Ольга Буславець у зв’язку з профіцитом базової генерації доручила зменшити закупівлі ядерного палива для АЕС та опрацювати питання проекту з майнінгу криптовалют з метою забезпечення додаткових ринків збуту.

Раніше Служба безпеки повідомляла про загрозу енергетичної безпеки країни та дестабілізацію Об’єднаної енергетичної безпеки через неконтрольоване зростання виробників "зеленої" енергетики і недосконалість ціноутворення.