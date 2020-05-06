Офіційний курс на 7 травня: гривня зміцнюється

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 7 травня на рівні 26,93 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,10 гривні за євро (на 6 травня - 29,26 гривні).

Нагадуємо:

6 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,94 - 26,96 гривні за долар, на закритті - на рівні 26,87 - 26,90 гривні за долар.

Національний банк не змінив офіційний курс гривні, встановивши його на 6 травня на рівні 26,97 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,26 гривні за євро (на 5 травня - 29,50 гривні).

Економічна правда