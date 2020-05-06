Курс валют на 6 травня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

6 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,94 - 26,96 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,96 - 26,99 гривні;

Євро – 29,19 - 29,22 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,86 – 27,15 гривні. Євро купують по 28,91 гривні, продають по 29,41 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,97 - 27,05 гривні, євро - 29,07 - 29,22 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк не змінив офіційний курс гривні, встановивши його на 6 травня на рівні 26,97 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,26 гривні за євро (на 5 травня - 29,50 гривні).

Економічна правда