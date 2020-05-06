Гривня зміцнилась до долару та євро на міжбанку

6 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,87 - 26,90 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,87 - 26,90 гривні;

Євро – 29,05 - 29,08 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,84 – 27,12 гривні. Євро купують по 28,84 гривні, продають по 29,34 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,02 - 27,04 гривні, євро - 28,43 - 29,12 гривні.

Нагадуємо:

6 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,94 - 26,96 гривні за долар.

Національний банк не змінив офіційний курс гривні, встановивши його на 6 травня на рівні 26,97 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,26 гривні за євро (на 5 травня - 29,50 гривні).

Економічна правда