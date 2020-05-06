У Мінекоенерго пояснили, чому вивчають можливість майнінгу криптовалют

У Мінекоенерго заявили, що при наявності профіциту атомної генерації один із сучасних інструментів використання надлишкової електроенергії - спрямування її на майнінг криптовалют.

Про це йдеться у роз'ясненні міністерства.

Зазначається, що на сьогодні в Україні - профіцит виробництва електроенергії: він, у тому числі, зумовлений і впливом пандемії COVID-19 на національні економіки.

"Для української енергетики це означає більш серйозні виклики, на які держава, влада і суспільство мають реагувати оперативно, застосовувати нові підходи, адже йдеться про майбутнє України як модернової держави.

Наразі для бізнесу вкрай важливо швидко зреагувати на виклики, а завдання держави - створити зрозумілі правила та комфортні умови, аби бізнес міг діяти як драйвер суспільного та економічного розвитку", - йдеться у повідомленні.