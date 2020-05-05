Шмигаль розповів, як уряд допомагатиме бізнесу

Кабінет міністрів найближчим часом представить поетапний план підтримки бізнесу.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова".

"Робота триває швидкими темпами, і найближчим часом поетапно ми будемо представляти [план підтримки бізнесу]. Так само, як була представлена етапність виходу з карантину, так само буде етапність підтримки бізнесу, починаючи від мікробізнесу, малого, середнього, великого бізнесу", - заявив Шмигаль.

Прем'єр зауважив, що передусім допомога потрібна мікро- і малому бізнесу, яким допомагатимуть першочергово. За його словами, і на рівні уряду, і на щоденних нарадах у президента триває робота над планом заходів для всіх галузей економіки, в тому числі для розвитку промисловості.

"Впевнений, що наша промисловість буде мати абсолютно нормальні умови для зростання цього року. Це і дорожнє будівництво, працюємо над розвитком і мотивацією авіаційної галузі, вагонобудівна галузь, інші галузі економіки, які самі по собі створюють і зберігають велику кількість робочих місць", - сказав Шмигаль.

Він зауважив, що вже діє програма рефінансування кредитів для мікро- і малого бізнесу під 0% з відтермінуванням виплати тіла кредиту, завершується робота над запровадженням програми "Нові гроші" для малого і середнього бізнесу.

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Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що на програму кредитів для малого і середнього бізнесу під 3-5% планується виділити до 30 мільярдів гривень.

Економічна правда