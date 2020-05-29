Кабмін розгляне питання добудови будинків "Укрбуду"

Міністерство оборони запропонувало розглянути на черговому засіданні Кабінету міністрів питання укладення угод про будівництво житлових комплексів корпорації "Укрбуд" на землях міністерства на умовах, запропонованих компанією "Київміськбуд".

Про це повідомили в пресслужбі Міноборони, передає "Інтерфакс-Україна".

"З метою вирішення питання завершення будівництва житлових комплексів Української державної будівельної корпорації "Укрбуд" на землях Міноборони на адресу прем'єр-міністра України направлено лист, в якому запропоновано розглянути на черговому засіданні Кабінету міністрів питання укладення відповідних угод на умовах, запропонованих приватним акціонерним товариством "Холдингова компанія "Київміськбуд", також припинення господарських спорів", - повідомили в міністерстві.

Зазначимо, що в разі прийняття такого рішення, Кабмін автоматично анулює позови військової прокуратури, яка займається питанням повернення земель Міноборони, отриманих "Укрбудом" під забудову.

У 2017 році колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос в інтересах Міноборони звернувся до суду, щоб визнати недійсною угоду про будівництво житлового комплексу "Чарівне місто" на земельній ділянці площею 12,24 га у Києві, вважаючи договір незаконним. Згідно з угодою, за надання земельної ділянки військові повинні були отримати 6% побудованих квартир.

20 травня на пресконференції за підсумками першого року свого президентства Зеленський порекомендував меру Києва Віталію Кличку підключитися до вирішення питання з корпорацією "Укрбуд" і відзвітувати про ситуацію.

У свою чергу Кличко заявив, що проблемні питання з недобудовами корпорації "Укрбуд" не входять до компетенції міського голови та міської влади, а договори на добудову будинків на землях Міноборони має підписати саме міністерство.

Нагадуємо:

12 грудня 2019 року президент Володимир Зеленський заявив, що "Київміськбуд" добудує всі об'єкти скандального "Укрбуду".

За даними ЕП, на добудову всіх житлових комплексів "Укрбуд Девелопмент" необхідно виділити 60 мільйонів доларів (близько 1,5 мільярда гривень).

Детальніше читайте за посиланням: Що насправді сталось з "Укрбудом": історія падіння з великою ціною