Стало відомо, чому Зеленський майже півроку не підписував податковий законопроєкт

Між прийняттям в цілому законопроєкту про зміну правил адміністрування (№1210) і підписанням його президентом йшли дискусії через незгоду частини великого бізнесу.

Про це повідомив голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев в інтерв'ю ЕП.

"Це питання (про 5 місяців непідписання - ЕП) буде краще адресувати Офісу Президента. Можу лише сказати, що йшли консультації з приводу того підписувати чи ні. В офісі йшли дискусії, викликані певним незадоволенням деякими нормами проєкту, яке висловили окремі представники великого бізнесу", - пояснює Гетманцев.

За його словами, президент все ж вирішив підписати 1210, адже частина бізнес-спільноти не була налаштована радикально проти законопроекту.

"Бізнес виступив не тільки проти. Ряд асоціацій (наприклад, СУП) виступили проти, ряд асоціацій виступили за. Українська Рада бізнесу та "Бізнес 100" виступили з дуже зваженими оцінками.

В Американській торговельній палаті і Європейській бізнес асоціації теж сказали, що щось їм подобається, а щось не подобається. Але ж податковий закон - це не ескімо, щоб всім подобатися - будь-які податкові нововведення завжди сприймаються бізнесом в багнети. І це нормально", - резюмує голова комітету.

Читайте детальніше в інтерв'ю: Данило Гетманцев про скандальний податковий закон "1210": це не ескімо, щоб всім подобатися

Нові податкові правила: що "Зе!Рада" проголосувала і чому бізнес вважає це "терором"

Нагадуємо:

1 травня Президент Володимир Зеленський підписав закон 1210.

16 січня Верховна Рада проголосувала в другому читанні за скандальний законопроєкт 1210, який передбачає норми трансфертного ціноутворення, введення плану дій BEPS, підвищення лімітів для ФОПів і в тому числі передбачає підвищення акцизу на сигарети і ренти на видобуток залізної руди.

Прийняті в другому читанні і в цілому законопроєкт №1210 зі змінами до Податкового кодексу і супутній йому законопроєкт №1209-1 враховують ряд зауважень з боку бізнесу, проте містять багато суперечливих норм, заявила в прес-релізі Європейська бізнес-асоціація.

Закони (законопроєкти 1210 і 1209-1) вносять зміни в адміністрування податками, зокрема вводять принцип винної відповідальності платника податків за податкові правопорушення, визначає вимоги щодо вмотивованості рішень контролюючих органів про накладення штрафів, закріплюють перелік податкових порушень контролюючих органів, в тому числі недотримання процедури реєстрації платника податків та порушення в сфері відшкодування ПДВ.

У частині імплементації положень плану BEPS закони вводять концепцію оподаткування прибутку контрольованих іноземних компаній на рівні контролюючої особи, вводять трирівневу структуру документації для міжнародних груп компаній.

Закони вносять зміни щодо податку на доходи фізичних осіб, податку на прибуток підприємств, рентної плати та інших податків і зборів.

Закон також вводить уніфіковану форму інформації про ставки і пільги по всіх місцевих податках і зборах, порядок надання її органами місцевого самоврядування в ключові органи.

Економічна правда