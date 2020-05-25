Набуття чинності низки норм податкового закону "1210" можуть перенести

Набуття чинності низки положень законопроекту про зміну правил адміністрування (№1210) може бути перенесено з 2021-го на 2022 й рік.

Про це повідомив голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев в інтерв'ю ЕП.

За словами Гетманцева, сам закон вступає в силу з моменту опублікування, деякі його частини вступають в силу з 1 січня 2021 року деякі - з липня 2020 року.

У той же час положення, які стосуються контрольованих іноземних компаній (КІК) можуть перенести на рік вперед.

"Чесно сказати, я не дуже розумію зв'язок між пандемією і вступом в силу положень, які стосуються КІК з 1 січня 2021 року. Хоча ми зараз розглядаємо можливість перенесення цього терміну ще на рік - з січня 2022 року.

...І такі думки у нас є не тільки щодо розділу КІК. Не виключено, що ми відкладемо вступ в силу і деяких інших положень. Зараз це обговорюється", - пояснює голова комітету.

За словами Гетманцева, ДПС просить відстрочити введення інституту провини на рік.

"Податкова просить відкласти інститут провини ще на один рік. Я проти і не вважаю, що ми повинні продовжувати обмежувати платників податків. Тим більше, що з Мінфіном і Податковою ми вже обговорювали всі ці питання. Будемо дискутувати", - резюмує він.

Читайте детальніше в інтерв'ю: Данило Гетманцев про скандальний податковий закон "1210": це не ескімо, щоб всім подобатися

Нові податкові правила: що "Зе!Рада" проголосувала і чому бізнес вважає це "терором"

Нагадуємо:

1 травня Президент Володимир Зеленський підписав закон 1210.

16 січня Верховна Рада проголосувала в другому читанні за скандальний законопроєкт 1210, який передбачає норми трансфертного ціноутворення, введення плану дій BEPS, підвищення лімітів для ФОПів і в тому числі передбачає підвищення акцизу на сигарети і ренти на видобуток залізної руди.

Прийняті в другому читанні і в цілому законопроєкт №1210 зі змінами до Податкового кодексу і супутній йому законопроєкт №1209-1 враховують ряд зауважень з боку бізнесу, проте містять багато суперечливих норм, заявила в прес-релізі Європейська бізнес-асоціація.

Закони (законопроєкти 1210 і 1209-1) вносять зміни в адміністрування податками, зокрема вводять принцип винної відповідальності платника податків за податкові правопорушення, визначає вимоги щодо вмотивованості рішень контролюючих органів про накладення штрафів, закріплюють перелік податкових порушень контролюючих органів, в тому числі недотримання процедури реєстрації платника податків та порушення в сфері відшкодування ПДВ.

У частині імплементації положень плану BEPS закони вводять концепцію оподаткування прибутку контрольованих іноземних компаній на рівні контролюючої особи, вводять трирівневу структуру документації для міжнародних груп компаній.

Закони вносять зміни щодо податку на доходи фізичних осіб, податку на прибуток підприємств, рентної плати та інших податків і зборів.

Закон також вводить уніфіковану форму інформації про ставки і пільги по всіх місцевих податках і зборах, порядок надання її органами місцевого самоврядування в ключові органи.

Економічна правда