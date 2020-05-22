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Wizz Air не відновить українські рейси до 15 червня і компенсує придбані квитки 

П'ятниця, 22 травня 2020, 20:02
 

Авіаперевізник Wizz Air повідомив про призупинення виконання своїх українських рейсів до 15 червня включно у зв’язку із рішенням уряду продовжити термін обмежень щодо подорожей.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Пасажири, які придбали квитки отримають 120% компенсація їх вартості у формі кредиту, який можна використати впродовж наступних 24 місяців на придбання послуг та товарів Wizz Air. 

Пасажири також можуть обрати 100% грошове відшкодування, що потребує більше часу для виконання. 

Пасажири, які здійснювали бронювання через туристичні агенції, а також через онлайн-туристичні агенції – повинні зв’язатися з компанією, у якої вони придбали квитки.

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Нагадуємо:

10 травня Czech Airlines, Wizz Аir та Lufthansa заявили про рішення відновити рейси з України вже з кінця травня - початку червня.

Тоді Wizz Аir відкрила для бронювання квитки на рейси з Києва (Жуляни), Запоріжжя, Львова, Одеси та Харкова.

АМКУ надав рекомендації авіаперевізникам утриматися від поширення інформації про можливість придбати квитки та здійснити переліт до завершення карантину. 

Уряд може дозволити авіаподорожі з 15 червня, але є умови.

Економічна правда 

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