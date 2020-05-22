Wizz Air не відновить українські рейси до 15 червня і компенсує придбані квитки
Авіаперевізник Wizz Air повідомив про призупинення виконання своїх українських рейсів до 15 червня включно у зв’язку із рішенням уряду продовжити термін обмежень щодо подорожей.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Пасажири, які придбали квитки отримають 120% компенсація їх вартості у формі кредиту, який можна використати впродовж наступних 24 місяців на придбання послуг та товарів Wizz Air.
Пасажири також можуть обрати 100% грошове відшкодування, що потребує більше часу для виконання.
Пасажири, які здійснювали бронювання через туристичні агенції, а також через онлайн-туристичні агенції – повинні зв’язатися з компанією, у якої вони придбали квитки.
Читайте також: Криза – не аргумент. Комерційний директор Wizz Air: про ціни на квитки, відновлення рейсів та нову базу в Україні
Нагадуємо:
10 травня Czech Airlines, Wizz Аir та Lufthansa заявили про рішення відновити рейси з України вже з кінця травня - початку червня.
Тоді Wizz Аir відкрила для бронювання квитки на рейси з Києва (Жуляни), Запоріжжя, Львова, Одеси та Харкова.
АМКУ надав рекомендації авіаперевізникам утриматися від поширення інформації про можливість придбати квитки та здійснити переліт до завершення карантину.
Уряд може дозволити авіаподорожі з 15 червня, але є умови.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua