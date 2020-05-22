Гривня на закритті міжбанку ослабла
22 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,86 - 26,90 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,86 - 26,90 гривні;
Євро – 29,26 - 29,30 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,67 - 26,94 гривні. Євро купують по 28,91 гривні, продають по 29,40 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,83 - 26,91 гривні, євро - 29,05 - 29,17 гривні.
Нагадаємо:
Офіційний курс гривні до долара послабився на 18 копійок, встановившись на 22 травня на рівні 26,77 гривні за долар.
Котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,70 - 26,74.
22 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,70 - 26,74 гривні за долар.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua