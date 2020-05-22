Гривня на закритті міжбанку ослабла

22 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,86 - 26,90 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,86 - 26,90 гривні;

Євро – 29,26 - 29,30 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,67 - 26,94 гривні. Євро купують по 28,91 гривні, продають по 29,40 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,83 - 26,91 гривні, євро - 29,05 - 29,17 гривні.

Нагадаємо:

Офіційний курс гривні до долара послабився на 18 копійок, встановившись на 22 травня на рівні 26,77 гривні за долар.

Котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,70 - 26,74.

22 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,70 - 26,74 гривні за долар.

Економічна правда