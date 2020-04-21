Колишній менеджмент ОГХК заблокував доступ до сайту компанії – Фонд держмайна
Доступ до сайту держпідприємства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" та офіційної Facebook-сторінки заблокував колишній менеджмент компанії.
Про це повідомляє прес-служба Фонду держмайна.
Зазначається, що у зв'язку із цим уся інформація щодо діяльності ОГХК тимчасово публікуватиметься на офіційному сайті Фонду державного майна.
Нагадаємо:
Фонд державного майна вдень 17 квітня повідомляв про рейдерське захоплення ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".
У прес-службі ФДМУ пояснили, що до офісу ОГХК приходив колишній менеджмент підприємства на чолі з екс в.о голови Олександром Гладушком, які намагалися продовжити свою роботу, показуючи рішення Господарського суду м. Києва від 16 квітня про їх неправомірне звільнення.
У Фонді вважають таке "поновлення" є незаконним, і через це викликали поліцію для фіксації задіяних осіб. Згодом ексменеджмент ОГХК покинув приміщення офісу.
(Гладушко - колишній в.о голови ОГХК, замість якого ФДМУ 19 лютого призначив нового в. о. - Михайла Макарова. Ще через місяць ФДМУ припинив повноваження Гладушко, як першого заступника. Нинішній менеджмент підприємства готує ОГХК до приватизації - ЕП).
У Фонді зазначали, що вживатимуть усіх заходів для повернення ситуації у законне русло. Роботу офісу підприємства поновили.
Економічна правда
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