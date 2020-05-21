Разумков підписав "антиколомойський" закон і передав президенту

Спікер Верховної Ради підписав "антиколомойський" закон про банки 2571-д та направив його на підпис президенту.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що може підписати "антиколомойський" закон або у середу, або протягом 1-2 днів.

Нагадуємо:

13 травня Верховна Рада підтримала в цілому так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, до якого було запропоновано 16 тисяч правок.

Автори тисячі правок Дубінський та Поляков подали проєкти постанов про скасування голосування за "антиколомойський" законопроєкт про банки, проте 19 травня Рада відхилила їх, що відкрило шлях до підписання закону президентом.

30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.

До цього законопроєкту депутати внесли 16 тисяч 335 правок. Найбільше пропозицій є у монобільшості, "слуги народу" подали понад 13 тисяч правок.

Фінансовий комітет Верховної Ради розглянув усі 16 тисяч 335 правок до "антиколомойського" законопроєкту про банки, і порекомендував депутатам підтримати законопроєкт у другому читанні. На розгляд правок знадобилося 4 дні, норми пов'язані зі справою Приватбанку не змінились.

Для скорочення процедури розгляду, Рада змінила свій регламент, що згодом дозволило скоротити кількість правок до 200.

Колишній співвласник націоналізованого ПриватБанку олігарх Ігор Коломойський заявив, що не причетний до внесення більш ніж 16 тисяч поправок до закону, який унеможливить повернення йому цього банку.

Економічна правда