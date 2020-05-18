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Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара

Понеділок, 18 травня 2020, 19:30
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 18 травня на рівні 26,57 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,79 гривні за євро (на 18 травня - 28,77 гривні).

Нагадаємо:

18 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,61 - 26,63 гривні за долар.

18 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,57 - 26,59 гривні за долар.

Економічна правда

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