Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара
Понеділок, 18 травня 2020, 19:30
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 18 травня на рівні 26,57 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,79 гривні за євро (на 18 травня - 28,77 гривні).
Нагадаємо:
18 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,61 - 26,63 гривні за долар.
18 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,57 - 26,59 гривні за долар.
Економічна правда
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