Гривня дещо зміцнилась за результатами міжбанківських торгів
Понеділок, 18 травня 2020, 17:11
18 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,57 - 26,59 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,57 - 26,59 гривні;
Євро – 28,85 - 28,87 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,52 – 26,78 гривні. Євро купують по 28,48 гривні, продають по 28,90 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,60 - 26,66 гривні, євро - 28,57 - 28,64 гривні.
Нагадаємо:
18 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,61 - 26,63 гривні за долар.
Економічна правда
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