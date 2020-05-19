День на міжбанку: долар подешевшав, НБУ тричі виходив на ринок

На міжбанківських торгах 18 травня долар з ранкових 26,59 - 26,62 подешевшав до 26,57 - 26,59 гривень до кінця сесії.

Як повідомляє Finance.ua, фактично Нацбанк тричі виходив на ринок.

За оцінками видання та думок учасників ринку, загалом НБУ купив на міжбанку близько 45-65 млн доларів.

"У перший раз, з самого ранку НБУ викуповував по 26,60 гривень за долар і дуже швидко купив "чергові" 20 млн доларів. Потім досить довго простояв з цінником скупки по 26,57 гривень, а закінчив угодами по 26,56. Саме покупки регулятора зараз стримують падіння валютних котирувань протягом дня", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 19 травня на рівні 26,57 гривні за долар.

18 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,61 - 26,63 гривні за долар.

18 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,57 - 26,59 гривні за долар.

Економічна правда