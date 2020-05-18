Компанія Ferrexpo призначила нового керівника замість Жеваго

Гірничодобувна компанія Ferrexpo Plc. призначила головного операційного директора Джеймса Норта в.о. генерального директора компанії.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Норт з 28 травня візьме на себе обов'язки гендиректора Ferrexpo. До жовтня 2019 року посаду гендиректора компанії обіймав Костянтин Жеваго, мажоритарієм та CEO якої він є.

Нагадуємо:

Костянтин Жеваго був депутатом Верховної Ради 3-8 скликань, зокрема від "Блоку Юлії Тимошенко" (у 5-6 скликаннях) і як самовисуванець.

9 жовтня директор ДБР Роман Труба заявив, що екс-нардепа оголосили в розшук по Україні та планують оголосити у міжнародний розшук у провадженні, яке розслідує ГБР.

Жеваго підозрюють у причетності до схеми щодо розтрати і легалізації 2,5 млрд грн банку "Фінанси та Кредит".

За даними ДБР, офшорна компанія у 2007-2014 рр. відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а банк "Фінанси і кредит" поручився за неї перед іноземними банками запорукою у понад 113 млн доларів. У 2015 році іноземні банки стягнули з рахунків "Фінанси і кредит" ці гроші. Заставу вони списали одразу після того, як банк "Фінанси і кредит" оголосили неплатоспроможним.

11 жовтня в САП повідомили, що детективи НАБУ за погодженням антикорупційних прокурорів повідомили про ще одну підозру Жеваго щодо внесення недостовірних відомостей в декларації. Розслідування детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП здійснюють з 2017 року.

У жовтні Жеваго з власної ініціативи залишив посаду генерального директора компанії Ferrexpo, мажоритарієм та CEO якої він є.

У грудні 2019-го Національний банк розпочав примусове стягнення з ексвласника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго 1,5 мільярда гривень за рішенням суду.

У березні президент Володимир Зеленський попросив генерального директора Кременчуцького автомобільного заводу передати власнику підприємства Костянтину Жеваго прохання вийти на зв’язок.

"Передайте власнику, щоб вони вийшли з нами на зв’язок. Тоді можна і вирішити питання з банкрутством і вийти з цих всіх позовів і судових справ", - заявляв Зеленський.

Економічна правда