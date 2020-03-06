Зеленський попросив передати Жеваго, щоб той "вийшов на зв’язок"

Президент Володимир Зеленський попросив генерального директора Кременчуцького автомобільного заводу передати власнику підприємства Костянтину Жеваго прохання вийти на зв’язок.

Про це він повідомив під час відвідування Кременчуцького автомобільного заводу (КрАЗ).

"Передайте власнику, щоб вони вийшли з нами на зв’язок. Тоді можна і вирішити питання з банкрутством і вийти з цих всіх позовів і судових справ.

З того що ми зараз чуємо, це єдиний вихід. Паралельно ми все зробимо, те що ви попросили, але можуть бути проблеми", - заявив президент.

"Завод повертає нам власника, ми повертаємо державні замовлення. Все справедливо"- додав міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"В принципі чесно", - погодився Зеленський

Нагадуємо:

Костянтин Жеваго був депутатом Верховної Ради 3-8 скликань, зокрема від "Блоку Юлії Тимошенко" (у 5-6 скликаннях) і як самовисуванець.

9 жовтня директор ДБР Роман Труба заявив, що екс-нардепа оголосили в розшук по Україні та планують оголосити у міжнародний розшук у провадженні, яке розслідує ГБР.

Жеваго підозрюють у причетності до схеми щодо розтрати і легалізації 2,5 млрд грн банку "Фінанси та Кредит".

За даними ДБР, офшорна компанія у 2007-2014 рр. відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а банк "Фінанси і кредит" поручився за неї перед іноземними банками запорукою у понад 113 млн доларів. У 2015 році іноземні банки стягнули з рахунків "Фінанси і кредит" ці гроші. Заставу вони списали одразу після того, як банк "Фінанси і кредит" оголосили неплатоспроможним.

11 жовтня в САП повідомили, що детективи НАБУ за погодженням антикорупційних прокурорів повідомили про ще одну підозру Жеваго щодо внесення недостовірних відомостей в декларації. Розслідування детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП здійснюють з 2017 року.

У жовтні Жеваго з власної ініціативи залишив посаду генерального директора компанії Ferrexpo, мажоритарієм та CEO якої він є.

У грудні 2019-го Національний банк розпочав примусове стягнення з ексвласника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго 1,5 мільярда гривень за рішенням суду.

Економічна правда