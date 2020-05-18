Всі розділи
Укр / Рус

Рада не розглядатиме законопроєкт про гральний бізнес на цьому тижні

Понеділок, 18 травня 2020, 18:49
 

Верховна Рада не буде розглядати у четвер законопроєкт про легалізацію грального бізнесу 2285-д.

Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Facebook.

"Game over: грального бізнесу на засіданні нашого Комітету не буде у середу, тому поки очікувати його розгляд в залі цього тижня (попри опублікований порядок денний) теж не варто", - пише Железняк.

Нагадуємо:

Згідно опублікованого порядку денного у найближчий четвер Верховна Рада мала продовжити розгляд закону про легалізацію грального бізнесу 2285-д. До законопроєкту запропонували 3,5 тисячі правок.

16 січня Верховна Рада проголосувала у повторному першому читанні за доопрацьований фінансовим комітетом парламенту законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.

Переважна більшість українців виступають проти легалізації грального бізнесу і ринку сексуальних послуг для наповнення бюджету — дослідження.

Читайте також: Легалізація грального бізнесу: чому план Зеленського валиться

"Грають вони — виграють вони". Хто стоїть за законопроєктами про гральний бізнес

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

гральний бізнес

powered by lun.ua
Матеріали за темою
У найближчий четвер Верховна Рада розгляне закон про легалізацію грального бізнесу 17 травня 2020, 14:18
Заблоковано 59 платформ для азартних ігор онлайн – СБУ 12 травня 2020, 12:12
Більшість українців проти легалізації проституції і казино 14 квітня 2020, 17:01
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!