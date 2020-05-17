В МВФ заявили, що світовій економіці знадобиться три роки, щоб відновитись після COVID-19

Директорка-розпорядниця МВФ Кристаліна Георгієва заявила, що світовій економіці знадобиться три роки, щоб відновитись після пандемії COVID-19.

Про це вона повідомила під час онлайн-дискусії, організованої виданням Politico.

На її думку, світова економіка вийде на докризовий рівень у 2023 році.

"Найбільший шок вже відбувся", - наголосила Георгієва. За її словами, у березні 170 країн показали економічне падіння.

Нагадуємо:

Раніше Георгієва заявила, що економічні наслідки викликані пандемією кризи можуть бути більш серйозними, ніж спрогнозовані у квітневому звіті фонду.

14 квітня в МВФ заявили, що прогнозують падіння світової економіки у 2020 році на 3%.

27 березня директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва заявила, що світ увійшов у нову рецесію.