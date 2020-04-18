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МВФ: Наш прогноз може виглядати оптимістичніше, ніж реальність, яка нас очікує

Субота, 18 квітня 2020, 10:43
 

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що економічні наслідки викликані пандемією кризи можуть бути більш серйозними, ніж спрогнозовані у квітневому звіті фонду.

Про це Георгієва заявила в інтерв'ю BBC.

"Ми прогнозуємо скорочення доходів на душу населення протягом цього року у 170 країнах світу і падіння світової економіки на 3%. Я хочу підкреслити, що насправді цей прогноз може виглядати оптимістичніше, ніж реальність, яка нас очікує", - зазначила глава МВФ.

Також вона додала, що МВФ готує останні макроекономічні прогнози, радячись з епідеміологами, чого раніше не траплялося за всю історію існування фонду.

"За їх словами, новий коронавірус - це велика загадка, і невідомо, чи не повернеться він у 2021 році", - зазначила Георгієва.

Нагадуємо:

14 квітня в МВФ заявили, що прогнозують падіння світової економіки у 2020 році на 3%.

27 березня директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва заявила, що світ увійшов у нову рецесію.

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