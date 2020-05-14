"Нафтогаз" пояснив скорочення посади Вітренка

У "Нафтогазі" пояснили скорочення посади виконавчого директора Юрія Вітренка "оптимізацією внутрішньої організаційної структури, функціоналу та обов'язків між підрозділами".

Про це заявили у компанії у відповідь на запит DW.

"У рамках трансформації група "Нафтогаз" оптимізує внутрішню організаційну структуру, функціонал та обов'язки між підрозділами.

Трансформація усуває дублювання функцій, спрощує взаємодію підрозділів, вибудовує структуру, яка підвищить ефективність групи", - йдеться у повідомленні.

"Зокрема, вже реструктуровано низку функцій дивізіону "Інтегрований газ", довгострокового планування, ринкових досліджень та довгострокового прогнозування, корпоративних комунікацій, загального операційного керівництва тощо.

Аналогічно буде реструктуровано функціонал виконавчого директора групи "Нафтогаз", - йдеться у відповіді на запит.

Зазначимо, що наглядова рада НАК "Нафтогаз України" призначила Отто А. Ватерландера головним виконавчим директором Групи "Нафтогаз", також він зберіг за собою посаду виконавчого директора з трансформації.

Нагадаємо:

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що його посаду скорочують і через 2 місяці його звільнять з "Нафтогазу", серед причин звільнення він назвав те, що зараз "не у пріоритеті ефективний захист інтересів України у відносинах з Газпромом".

Вітренко заявив, що його звільнення - це реакція голови правління компанії Андрія Коболєва на "незручну правду, у якій він бачить загрозу для свого крісла".