Суд заблокував завершення конкурсу на концесію Херсонського порту

Шостий апеляційний суд Києва зупинив дію наказу про затвердження результатів концесійного конкурсу та визначення переможця конкурсу на концесію Херсонського порту.

Про це повідомляє видання "Порти України", яке опублікувало копію відповідної ухвали суду.

Відповідно до рішення суду від 3 лютого, воно буде діяти до набуття законної сили рішення суду по суті.

Ініціатор подання позову - ТОВ "Спеціальна компанія Морський порт Херсон" (консорціум ТОВ "Аскет-Шиппінг" (40%) і ТОВ "Глобал Грейн" (60%)).

Компанія звернулася до суду з вимогою визнати прoтиправним і скасувати наказ Мінінфраструктури від 17 січня 2020 року №10 "Про відхилення претендента від участі у кoнцесійному кoнкурсі".

Згідно з рішенням суду, Мінінфраструктури та створеній міністерствoм кoнцесійній кoмісії і робочій групі заборонено вживати будь-які дії, спрямовані на завершення кoнцесійного кoнкурсу.

Інформацію про зупинення дії наказу про затвердження результатів концесійного конкурсу підтвердив Liga.net співзасновник і директор компанії RISOIL S.A Шота Хаджішвілі ("Рісойл-Херсон" перемогла в конкурсі).

Нагадуємо:

21 січня "Рисоіл-Херсон" переміг в конкурсі на концесію Херсонського порту, який тривав з 12 вересня 2019-го року, компанія інвестує у порт близько 300 мільйонів гривень (інвестиційні зобов'язання).