Курс валют: "чорний" ринок, міжбанк, обмінники
12 травня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 14:00 встановилися на рівні 26,76 - 26,78 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 14:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,76 - 26,78 гривні;
Євро – 28,98 - 29,00 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,76 – 27,04 гривні. Євро купують по 28,73 гривні, продають по 29,21 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,94 - 27,09 гривні, євро - 28,97 - 29,00 гривні.
Середній курс в обмінниках України: долар - 26,88 - 27,96 гривні, євро - 28,87 - 29,00 гривні.
Нагадуємо:
12 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,81 - 26,84 гривні за долар.
Національний банк не змінив офіційний курс гривні, встановивши його на 12 травня на рівні 26,82 гривні за долар.
8 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,80 - 26,82.
8 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,81 - 26,84.
Економічна правда
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