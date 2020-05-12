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Курс валют: гривня стабільна

Вівторок, 12 травня 2020, 09:00
 

Національний банк не змінив офіційний курс гривні, встановивши його на 12 травня на рівні 26,82 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,10 гривні за євро (на 8 травня - 28,91 гривні).

Нагадуємо:

8 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,80 - 26,82.

8 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,81 - 26,84.

Економічна правда

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