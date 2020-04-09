Авіакомпаніям США дозволили скоротити 90% рейсів, аби уникнути збитків 

У США переглянули федеральні транспортні правила - тепер авіакомпанії зможуть до вересня скоротити рейси на 90%, а деякі закрити, аби уникнути рейсів з майже порожніми салонами.

Про це повідомляє Bloomberg.

За новими правилами, авіаперевізнику, який обслуговує місто менше п’яти разів на тиждень, потрібно буде здійснити лише один рейс на тиждень.

Водночас авіакомпанії, які мають щонайменше один щоденний рейс протягом п’яти днів на тиждень до конкретного міста, мають підтримувати щоденні рейси протягом п’яти днів.

Кількість пасажирів, що користуються авіаподорожами у США, у вівторок знизилася до нижче 100 тисяч, що на 95% нижче рівня минулого року.

"Авіакомпанії багато втрачають", - сказала минулого тижня міністр транспорту США Елейн Чао.

"Але все ж є люди, яким потрібно дістатися, наприклад, з Нью-Йорка до Каліфорнії. Вони не можуть витратити три дні за кермом", - підкреслює урядовець.

Скорочення відбуватимуться протягом періоду літньої авіації, коли авіагалузь традиційно збирає найбільші прибутки.

Якщо внутрішні рейси заповнюються менше ніж на 10% через спалах Covid-19, перевізники втрачають 20 мільярдів доларів на місяць.

Самі авіакомпанії не очікують на швидке відновлення позицій, і домовляються з казначейством про понад 25 мільярдів доларів грошової допомоги.

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Компанія Stratosjets опублікувала ілюстрації зменшення трафіку авіаперевезень за березень у США, Європі та Австралії.

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Наприкінці березня авіаційне сполучення в Європі знизилось на 65% на тлі скасування польотів та закриття аеропортів через пандемію коронавірусу.

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