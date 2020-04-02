Найбільший аеропорт Німеччини закриє один з двох пасажирських терміналів

Через нестачу пасажирів аеропорт у Франкфурті-на-Майні закриває один зі своїх двох пасажирських терміналів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

Термінал 2 та його автостоянка буде тимчасово закритий з наступного вівторка. Аеропорт пояснив зупинку роботи терміналу критичною нестачею пасажирів.

"З очікуваним зменшенням кількості зворотних рейсів обсяг (пасажиропотоку) на місці становитиме -95%", - повідомив речник летовища.

У минулому році понад 70 мільйонів пасажирів скористались послугами найбільшого аеропорту Німеччини. Рекордним став день із 240 тисячами. Протягом тижня з 23 по 29 березня було зареєстровано лише 119 тисяч пасажирів.

Нагадаємо, аеропорт Лондона London City Airport з вечора 25 березня призупинив комерційні та приватні рейси у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Крім того, з 31 березня закрився аеропорт Орлі в Парижі.

Наприкінці березня авіаційне сполучення в Європі знизилось на 65% на тлі скасування польотів та закриття аеропортів через пандемію коронавірусу.

Європейська правда